Kardinal ein Jahr nach seinem Tod in Gesprächen gegenwärtig

Mainz (dpa/lrs) - Ein Jahr nach dem Tod von Karl Lehmann ist die Erinnerung an den Mainzer Bischof und Kardinal ungebrochen. "Immer wieder in Gesprächen taucht sein Name auf", sagte sein Nachfolger, Bischof Peter Kohlgraf, der Deutschen Presse-Agentur. Dies zeige deutlich, "dass die Menschen ihn nicht vergessen haben". Am Todestag Lehmanns, an diesem Montag, nimmt Kohlgraf an der Vollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz in Lingen im Bistum Osnabrück teil.

"Ich persönlich schaue dankbar auf Kardinal Lehmann zurück", sagte Kohlgraf. Der Bischof begeht am Sonntag nach dem Todestag, am 17. März um 10 Uhr das Jahresgedächtnis für seinen Vorgänger, zusammen mit Weihbischof Udo Bentz und dem Mainzer Domstift in einer Messe im Mainzer Dom.

"Das Vorhaben, einen Platz oder ähnliches nach Kardinal Lehmann zu benennen, ist weiterhin ein wichtiges Thema für die Stadt Mainz", sagte Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD). Der Stadtrat hat am 9. Mai vergangenen Jahres einstimmig einem Antrag zugestimmt, "nach geeigneten Plätzen in der Mainzer Innenstadt zu suchen", die nach Kardinal Lehmann benannt oder umbenannt werden könnten.

Zum Ende des Trauerjahres hätten sich Bischof Kohlgraf und Oberbürgermeister Ebling verständigt, dass die Stadt mit Vorschlägen auf das Bistum zugehen werde, teilte die Stadt mit. "In enger Abstimmung zwischen Bistum und Stadt Mainz soll dann dem Stadtrat ein Vorschlag unterbreitet werden", erklärte Ebling. Dabei solle ein Ort gefunden werden, der "mit der Bedeutung dieses wichtigen Kirchenmannes in der Mainzer Historie korrespondiert." Im Zentrum der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt erinnert ein Platz auch an den 1988 gestorbenen Mainzer Kardinal Hermann Volk.

Kardinal Lehmann starb am 11. März 2018 im Alter von 81 Jahren in Mainz. Mit einem stillen Trauerzug und einem Gottesdienst im Mainzer Dom nahmen rund 8000 Menschen Abschied von ihm. Allein zu dem feierlichen Requiem in der Kirche kamen etwa 1800 Gäste, darunter Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Der Kardinal hatte sich unter anderem für die Versöhnung der christlichen Konfessionen, für die kirchliche Schwangerenberatung und für die Aufnahme von Flüchtlingen eingesetzt. Beigesetzt ist der Geistliche in der Bischofsgruft unter dem Westaltar des Mainzer Doms.