Dreyer: Frauen treffen mit Kirchen-Streik einen Nerv

Mainz/Köln (dpa/lhe) - Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat sich in einem Zeitungsbericht hinter die Kirchenstreik-Bewegung Maria 2.0 für mehr Frauenrechte in der katholischen Kirche gestellt. "Diese Aktion ist aus meiner Sicht ein öffentlicher Aufschrei: So kann es nicht weitergehen!", sagte Dreyer dem "Kölner Stadt-Anzeiger" (Freitag). Die Initiatorinnen seien "keine radikalen Frauen am Rande", sondern kämen "aus der Mitte der Gemeinden", sagte Dreyer, die dem Zentralkomitee der deutschen Katholiken angehört. Die große Resonanz auf die Aktion zeige, dass die Frauen einen Nerv getroffen hätten.