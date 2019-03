Elfte Magdeburger Domfestspiele mit Trompeter Till Brönner

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Magdeburg (dpa/sa) - Der Berliner Trompeter, Sänger und Komponist, Till Brönner, gibt anlässlich der Magdeburger Domfestspiele ein Konzert in der Kirche. Der 47-Jährige präsentiere am 25. Mai Werke seines Albums "Nightfall" mit Dieter Ilg am Kontrabass, wie die Veranstalter am Donnerstag in Magdeburg mitteilten. Die elften Domfestspiele finden vom 20. bis 26. Mai statt.

Zur Eröffnung gebe es eine Tango-Messe unter der Leitung von Kirchenmusikdirektor Tobias Egger. In dem mehr als 800 Jahre alten Dom werde "Misa A Buenos Aires Misatango" von Martin Palmeri zu hören sein. Auch ein Orgelkonzert, Lesungen und ein Theaterstück seien Teil des siebentägigen Festivalprogramms, das anlässlich des 100. Jahrestages der Gründung des Bauhauses noch experimentierfreudiger sei als sonst, hieß es.