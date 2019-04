Zwei neue Glocken für St. Marien auf dem Weg in den Turm

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Lübeck (dpa/lno) - Das Geläut der Lübecker Marienkirche bekommt Zuwachs. Zwei neue Glocken sind am Montag an der Außenfassade der Kirche in den Nordturm hochgezogen worden. Die beiden Glocken werden nach Angaben von Marienpastor Robert Pfeifer die sieben vorhandenen Glocken ergänzen und den Gesamtklang abrunden. Mit dann neun Glocken werde das Geläut von St. Marien eines der größten im Bereich der Nordkirche sein, sagte der Glockensachverständige der Nordkirche, Norbert Drechsler. Die Weihe der neuen Glocken findet nach Angaben der Gemeinde am 14. April (Palmsonntag) statt. Die "Ratsglocke" und die "Glocke der Gastfreundschaft" wiegen zusammen mehr als eine Tonne und sind laut Pfeifer ein Geschenk eines betagten Lübeckers, der sich seit Jahrzehnten für den Wiederaufbau von St. Marien einsetzt.