Lübeck (dpa/lno) - Am Donnerstag (11. Oktober) beginnt der Verkauf der Sonderbriefmarke "Lübecker Märtyrer". Die 70 Cent-Briefmarke ist von dem Tat an bundesweit in allen Postfilialen erhältlich, teilte die Deutsche Post am Dienstag mit. Am Erstausgabetag ist in Lübeck ein Sonderpostamt eingerichtet, wo die Post auch einen Sonderstempel und einen limitierten Sonderbriefumschlag anbietet. Die Briefmarke erinnert an den 75. Jahrestag der Hinrichtung der katholischen Lübecker Kapläne Johannes Prassek, Hermann Lange und Eduard Müller sowie des evangelischen Pastors Karl Friedrich Stellbrink am 10. November 1943. Die Geistlichen hatten sich gemeinsam gegen die Verbrechen des nationalsozialistischen Regimes gewandt.