Kino mit Andacht in Lübecker Kulturkirche St. Petri

Lübeck (dpa/lno) - Zu einer etwas anderen Andacht lädt die Lübecker Kulturkirche St. Petri in Zusammenarbeit mit den Nordischen Filmtagen Lübeck ein. Die "FilmNachtAndacht" kombiniert das Medium Film mit einer theologischen Auslegung, Livemusik und poetische Texte. Gezeigt wird der norwegische Film "Thelma", der bei den Filmtagen 2017 mit dem Baltischen Filmpreis ausgezeichnet wurde. Der Film sei reich an religiösen Anspielungen auf verschiedenen Erzählebenen und biete deshalb Anreize zu einer theologischen Auslegung, sagte der Pastor von St. Petri, Bernd Schwarze. "Wir wollen einfach mal was Neues ausprobieren", sagte er zur Erläuterung. Zugleich soll die Veranstaltung auf die Nordischen Filmtage verweisen, die in diesem Jahr ihr 60-jähriges Bestehen feiern.