Katholiken-Zentralkomitee fordert sichtbare Reformen

Berlin/Lingen (dpa) - Der Präsident des Zentralkomitees deutscher Katholiken, Thomas Sternberg, erwartet angesichts von Missbrauchsfällen in der Kirche grundlegende Reformen. "Es ist Zeit für wirkliche durchdringende Reformen. Und diese Zeit ist jetzt", sagte er am Montag im ZDF-Morgenmagazin. Es müsse eine Reaktion auf die "große Glaubwürdigkeitskrise" geben.

Sexueller Missbrauch in der Kirche wurde in der Vergangenheit in vielerlei Hinsicht kleingeredet oder vertuscht - nicht nur, aber auch in Deutschland. Von Montag an treffen sich Geistliche bei der Frühjahrs-Vollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz im emsländischen Lingen. Die Katholische Frauengemeinschaft Deutschlands (KFD) plant wegen des Missbrauchsskandals für den Abend einen Schweigemarsch im Anschluss an den traditionellen Eröffnungsgottesdienst der Bischofskonferenz.

Bei der Konferenz soll sich zudem mit lauter werdenden Forderungen nach mehr Rechten für Frauen in der Kirche auseinandergesetzt werden. Die Zusammenkunft der Spitzen der 27 deutschen Bistümer dauert vier Tage und endet am Donnerstag.