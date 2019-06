Festwochenende in Leipzig: Glockenweihe in der Nikolaikirche

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Leipzig (dpa/sn) - Mit einem Festwochenende feiert die Leipziger Nikolaikirchgemeinde das neue achtstimmige Geläut ihres berühmten Gotteshauses. Beim Gottesdienst am Samstag wird nach Angaben vom Mittwoch auch der frühere Bundespräsident Joachim Gauck als Schirmherr erwartet. Nach der Weihe der sechs neugegossenen Glocken sollen ein Auftragswerk des Komponisten Günter Neubert uraufgeführt und Friedrich Schillers "Lied von der Glocke" vorgetragen werden.

Nach einem weiteren Gottesdienst am Sonntag werde dann die mit sechs Tonnen schwerste Glocke - die Festtagsglocke "Osanna" - in den Südturm gehoben, sagte Roy Kreß, Glockenbeauftragter der Kirche für Leipzig. Die fünf anderen neugegossenen Friedens-, Bekenntnis-, Trau-, Segens- und Taufglocken sowie die beiden Glocken von 1964 folgten am Montag. Sie kommen in den Nordturm.

Die Nikolaikirche steht in Deutschland als Symbol für die friedliche Revolution von 1989. Von ihr gingen die Montagsdemonstrationen aus, bei denen bis zu 70 000 Menschen Freiheit und Demokratie einforderten. Am 9. Oktober, dem 30. Jahrestag der friedlichen Revolution, soll ihr neues Geläut erstmals erklingen.