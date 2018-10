Kirchenpräsident Jung mahnt mehr Wertschätzung für Bauern an

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Lampertheim (dpa/lhe) - Die Dürreschäden in der Landwirtschaft sollten nach Auffassung von Kirchenpräsident Volker Jung Anlass sein für eine "höhere Wertschätzung für Lebensmittel und die Bauern als Erzeuger". Auf dem Erntedankfest des Hessischen Bauernverbands in Lampertheim (Kreis Bergstraße) sagte der Präsident der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) am Sonntag, es sei alles andere als selbstverständlich, dass es Nahrungsmittel im Überfluss gebe.

Viele Menschen in der Landwirtschaft litten darunter, wie wenig offenbar ihre Arbeit in der Gesellschaft geschätzt werde. Dies müsse sowohl in respektvoller Anerkennung als auch in einem angemessenen Verdienst zum Ausdruck kommen. "An beidem fehlt es in einer Gesellschaft, in der das Natürliche als selbstverständlich gilt und die erwartet, dass Nahrungsmittel möglichst billig sind."

Mit der Dürre in diesem Jahr sei eine mögliche Verknappung von Lebensmitteln plötzlich wieder ins Bewusstsein der Öffentlichkeit gelangt, sagte der Präsident des Hessischen Bauernverbandes, Karsten Schmal.