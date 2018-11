Opfer sexuellen Missbrauchs reden im Erzbistum Köln mit

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Köln (dpa/lnw) - Das Erzbistum Köln richtet ein Expertengremium mit Betroffenen sexuellen Missbrauchs in der Kirche ein. Nach eigenen Angaben sind sie damit eines der ersten deutschen Bistümer mit einem solchen Gremium. Der so genannte Betroffenenbeirat soll die Arbeit des Bistums begleiten, Positionen und Vorschläge zu Intervention und Prävention einbringen, teilte das Bistum am Donnerstag mit. "Der Beirat soll aus zwölf Mitgliedern unterschiedlicher Altersgruppen bestehen, die selbst in verschiedener Weise von Missbrauch betroffen waren", teilte der Interventionsbeauftragte Oliver Vogt mit.

Kardinal Rainer Woelki hatte die Maßnahme bei Bekanntwerden einer deutschlandweiten Studie zu sexuellem Missbrauch im September angekündigt. "Es geht um einen echten Wechsel in unserer Haltung und um eine Begegnung mit den Betroffenen auf Augenhöhe", stellte er fest. Das Bistum wolle mit ihnen über deren "schlimmen Erlebnisse sprechen und ihr Leid anhören." Aus diesen Gesprächen sollten Erkenntnisse für die Präventions- und Interventionsarbeit gewonnen werden.

Das Bistum zitierte in seiner Mitteilung namentlich einen Betroffenen sexuellen Missbrauchs: Der Beirat solle letztlich Stachel im Fleisch derjenigen sein, "die immer noch vertuschen und verdrängen wollen".