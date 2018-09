Missbrauchsskandal der Kirche: Kardinal Woelki beschämt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Köln (dpa) - Kardinal Rainer Woelki schämt sich wegen der vielen Fälle von sexuellem Missbrauch von Kindern für seine Kirche. "Es ist schrecklich", sagte der Erzbischof von Köln in einem am Freitag veröffentlichten Beitrag für das Domradio. "Ich bin persönlich zutiefst getroffen, und ich schäme mich an dieser Stelle für meine Kirche." Die Kirche habe zugelassen, dass Missbrauch geschehen konnte, und sie habe ihn teilweise sogar vertuscht. Woelki stellte klar: "Ich dulde in unserem Erzbistum keinerlei Vertuschung!"

Das Thema Missbrauch belastet die katholische Kirche seit vielen Jahren. Eine große Studie hat nun die Situation in Deutschland aufgearbeitet und teils Erschütterndes hervorgebracht. "Spiegel" und "Zeit" veröffentlichten in dieser Woche vorab Ergebnisse der Untersuchung, die die Deutsche Bischofskonferenz (DBK) offiziell am 25. September vorstellen will. Sexueller Missbrauch von Kindern und Jugendlichen in der Kirche war demnach in der Vergangenheit weit verbreitet - und ist auch heute keinesfalls überwunden.