Christen feiern Pfingsten: Waldgottesdienst, Konfirmationen

Erfurt (dpa/th) - Mit zahlreichen Gottesdiensten am langen Pfingstwochenende haben evangelische und katholische Christen in Thüringen den Geburtstag ihrer Kirche gefeiert. Der evangelische Kirchenkreis Erfurt lud am Montag zu einem ökumenischen Pfingstgottesdienst in den Erfurter ega-Park ein. In etlichen Orten gab es Predigten unter freiem Himmel - etwa beim Waldgottesdienst Wünschendorf-Mosen (Landkreis Greiz) oder an der Windmühle Klettbach (Weimarer Land).

Nach Angaben des Bistums Erfurt spendete der katholische Bischof Ulrich Neymeyr allein im Erfurter Dom rund 80 Jugendlichen das Sakrament der Firmung. Auch in evangelischen Gotteshäusern gibt es an Pfingsten traditionell zahlreiche Konfirmationen, wie die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland mitteilte.

Pfingsten ist im Kirchenjahr neben Weihnachten und Ostern eines der wichtigsten Feste und gilt als Geburtstag der Kirche. Mit Pfingsten endet zugleich die Osterzeit.