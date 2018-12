Weihnachtsbotschaft: Protestanten rufen zu Frieden auf

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kassel/Darmstadt (dpa/lhe) - Die beiden Bischöfe der evangelischen Kirche in Hessen haben in ihren Weihnachtsbotschaften zu einem friedvollen Miteinander und Respekt aufgerufen. Bischof Martin Hein von der Evangelische Kirche Kurhessen-Waldeck wies auf die zahlreichen Krisengebiete in der Welt hin. 100 Jahre nach Ende des Ersten Weltkrieges stelle sich die Frage, ob man aus der Geschichte nichts gelernt habe. 2018 sei kein friedvolles Jahr gewesen. Dennoch vertraue er weiterhin auf Gott. "Frieden ist möglich - im Kleinen und im Großen, in unseren Familien und in den globalen Beziehungen", heißt es in der vorab verbreiteten Weihnachtsbotschaft.

Der hessen-nassauische Kirchenpräsident Volker Jung rief in seiner Botschaft zu einem respektvollen Umgang auf. Er thematisierte darin auch die Erlebnisse früherer Heimkinder und die Situation von Menschen, die unter sexueller Gewalt leiden. "Was ihnen angetan wurde, ist furchtbar und nicht zu entschuldigen", heißt es in der Botschaft. Sie litten darunter ihr ganzes Leben. Es sei für ihn erschreckend, "wie Menschen die Welt so dunkel machen können" und andere mit in diese Dunkelheit hineinziehen könnten. Die weihnachtlich Botschaft von der Liebe und vom Frieden Gottes werde bewusst düsteren Ereignissen in der Welt entgegengestellt.