Evangelisches Bischofsamt: Kandidatinnen predigen öffentlich

Kassel/Hanau (dpa/lhe) - Die Kandidatinnen für das Amt des Bischofs der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck (EKKW) stellen sich erstmals öffentlich bei Gottesdiensten vor. Beate Hofmann (55) predige am Palmsonntag (14. April) in der Evangelischen Kirche Langenselbold (Main-Kinzig-Kreis), teilte die EKKW am Montag mit. Annegret Puttkammer sei dann am Ostersonntag (21. April) in der Marienkirche Hanau zu hören. Weitere Termine sollen folgen. Am 9. Mai wählt die Landessynode die neue Bischöfin.

Erstmals in der Geschichte der Landeskirche bewerben sich zwei Frauen um das Bischofsamt der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck. Beate Hofmann (55) ist Direktorin des Instituts für Diakoniewissenschaft und Diakoniemanagement der Kirchlichen Hochschule Bethel/Bielefeld. Annegret Puttkammer (55) ist Pröpstin für Nord-Nassau in der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN). Der Amtsinhaber Bischof Dr. Martin Hein wird nach 19 Jahren in den Ruhestand verabschiedet. Die Evangelische Kirche von Kurhessen-Waldeck hat rund 830 000 Mitglieder.