Evangelische Kirche rechnet mit langer Bischofswahl

Kassel (dpa/th) - Die Evangelische Kirche von Kurhessen-Waldeck (EKKW), zu der auch Gemeinden im Südthüringen gehören, rechnet bei der Wahl der neuen Bischöfin mit einem langen Verfahren. Das Kirchenparlament, die sogenannte Landessynode, wird in der kommenden Woche (9. Mai) im nordhessischen Hofgeismar über die Nachfolge des amtierenden Bischofs Martin Hein entscheiden. "Ich hoffe, dass wir am späten Abend des ersten Tages zu einem erfreulichen Ergebnis kommen werden", sagte Thomas Dittmann, Vorsitzender der Landessynode am Donnerstag in Kassel. Er schätze die beiden Kandidatinnen Beate Hofmann (55) und Annegret Puttkammer (55) gleich stark ein.

Die Hürden für eine erfolgreiche Wahl sind vergleichsweise hoch: Eine Zweidrittel-Mehrheit sei nötig, erst im siebten Wahlgang reiche eine absolute Mehrheit. Zudem wird die Abwesenheit jedes Mitglieds der 86-köpfigen Synode als "Nein" gewertet. Selbst ein freiwilliger Rückzug einer Kandidatin zwischen den Wahlgängen sei kein Garant für eine schnellere Entscheidung, erklärte Amtsinhaber Hein (65), der in den Ruhestand geht.

Erstmals in der Geschichte der Landeskirche treten zwei Frauen für das Bischofsamt an. Beate Hofmann ist Direktorin des Instituts für Diakoniewissenschaft und Diakoniemanagement der Kirchlichen Hochschule Bethel/Bielefeld. Annegret Puttkammer ist Pröpstin für Nord-Nassau in der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau. Die Evangelische Kirche von Kurhessen-Waldeck hat 800 663 Mitglieder.