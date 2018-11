Neuer Missbrauchsvorwurf gegen Ex-Bischof Janssen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hildesheim (dpa/lni) - Gegen den ehemaligen und längst gestorbenen Hildesheimer Ex-Bischof Heinrich Maria Janssen gibt es einen neuen Missbrauchsvorwurf. Ein ehemaliger Bewohner eines kirchlichen Kinderheims in Hildesheim habe sich dem Bistum anvertraut und dem Bischof Missbrauch vorgeworfen, teilte das Bistum am Dienstag mit. Außerdem habe er ihn Ende der 50er Jahre aufgefordert, sich nackt vor ihm auszuziehen. Der Bischof habe ihn anschließend mit den Worten weggeschickt, er könne ihn nicht gebrauchen. Das Bistum nimmt die Vorwürfe sehr ernst und will sie unverzüglich untersuchen lassen.