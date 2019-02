Neuer Bischof lädt Gläubige zu Gedankenaustausch ein

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Der neue Hildesheimer Bischof Heiner Wilmer startet heute in Hannover (19.00 Uhr) eine Diskussionsreihe mit Gläubigen, mit denen er über das Christsein in der heutigen Zeit sprechen will. Zum Auftakt will die katholische Kirche selber das Thema Missbrauch ansprechen. Vier weitere Treffen zum Gedankenaustausch soll es in Braunschweig, Göttingen, Hameln und Bremen geben. Wilmer, der sein Amt Anfang September angetreten war, wolle wissen, was die Menschen bewegt, teilte das Bistum mit.

Wilmer, der zuletzt in der weltweiten Ordensgemeinschaft der Herz-Jesu-Priester und davor als Pädagoge an Schulen in Niedersachsen arbeitete, legt großen Wert auf die direkte Begegnung mit den Gläubigen. Noch vor seinem Amtsantritt hatte er eine Pilgertour mit jungen Leuten durch das Bistum absolviert, um von ihnen zu hören, was für die Kirche der Zukunft aus ihrer Sicht wichtig ist.