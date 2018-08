Ministerpräsident Weil vereidigt neuen Hildesheimer Bischof

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Ungeachtet der Trennung von Staat und Kirche wird Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) am Donnerstag (13.00 Uhr) den neuen Bischof von Hildesheim, Heiner Wilmer, vereidigen. Die Vereidigung geht auf das noch immer gültige Reichskonkordat von 1933, einen Staatskirchenvertrag, zurück und wird von der katholischen Kirche nur noch als formaler Akt und Traditionspflege gesehen, wie ein Bistumssprecher sagte. Zum Ausdruck gebracht werden solle dadurch, dass Kirche und Staat in einem vertrauensvollen Austausch stünden. Mit der Säkularisierung im 19. Jahrhundert habe der Bischof jegliche politische Rolle verloren.

Wilmer wird am 1. September als Nachfolger von Altbischof Norbert Trelle in sein Amt eingeführt. Trelle war im vergangenen Jahr mit dem Erreichen des 75. Lebensjahrs abgetreten. Das Bistum im überwiegend protestantischen Norden umfasst 119 Pfarrgemeinden mit rund 611 000 Katholiken.

"Vor Gott und auf die heiligen Evangelien schwöre und verspreche ich, so wie es einem Bischof geziemt, der Bundesrepublik Deutschland und dem Lande Niedersachsen Treue", heißt es in der Eidesformel, die Wilmer im Gästehaus der Landesregierung sprechen wird. "Ich schwöre und verspreche, die verfassungsmäßig gebildeten Regierungen zu achten und von meinem Klerus achten zu lassen. In der pflichtmäßigen Sorge um das Wohl und das Interesse des deutschen Staatswesens werde ich in Ausübung des mir übertragenen geistlichen Amtes jeden Schaden zu verhüten trachten, der es bedrohen könnte."

Auch vor der Bestätigung der Wahl des neuen Bischofs durch den Papst hatte sich das Hildesheimer Domkapitel bei der niedersächsischen Landesregierung versichern müssen, "dass Bedenken politischer Art gegen ihn nicht bestehen". Dies ist eine Regelung aus dem sogenannten Preußenkonkordat von 1929, einem weiteren Staatskirchenvertrag, dessen Bestimmungen in allen Bistümern auf dem Gebiet des ehemaligen Preußen weiter gelten. Mit Blick auf die Schulpolitik und andere Angelegenheiten schlossen der Vatikan und das Land Niedersachsen 1965 ein neues Konkordat. Zwischen der evangelischen Kirche und dem Land gibt es heutzutage keinerlei Regelungen zu Vereidigungen mehr.

Der gebürtige Emsländer Wilmer trat 1980 in die Ordensgemeinschaft der Herz-Jesu-Priester ein und studierte Theologie in Freiburg und Romanistik in Paris. Ab 1993 war er zwei Jahre Referendar am Windthorst-Gymnasium in Meppen und unterrichtete im Anschluss zwei Jahre lang an der Liebfrauenschule in Vechta. Von 1997 bis 1998 arbeitete er als Lehrer im New Yorker Stadtbezirk Bronx, ehe er ins Emsland zurückkehrte und bis 2007 das Gymnasium Leoninum in Handrup leitete. Anschließend stand er in Bonn acht Jahre lang als Provinzial der Deutschen Ordensprovinz der Herz-Jesu-Priester vor. Seit 2015 war er Generaloberer der Herz-Jesu-Priester in Rom.