Hildesheimer Dom: Weihnachtsvorbereitungen auf Hochtouren

Hildesheim (dpa/lni) - Im Hildesheimer Dom laufen bereits die Weihnachtsvorbereitungen auf Hochtouren. Dazu wird nicht nur das Gotteshaus auf Vordermann gebracht, sondern auch die große Krippe aufgebaut. Nicht nur zu den Festgottesdiensten, sondern auch wegen der Krippe lockt es viele Besucher in den Dom, wie der emeritierte Weihbischof Hans-Georg Koitz am Donnerstag sagte. Knüppelvoll werde es am Heiligabend wieder im Dom, zu dem rechtzeitig vorher auch das Christuskind in die Krippe gelegt wird.