Heiner Wilmer wird zum Bischof geweiht

Hildesheim (dpa/lni) - Neuer Bischof für Hildesheim: Heiner Wilmer wird heute im Dom zum neuen Bischof des Bistums Hildesheim geweiht. Rund 3000 Gäste werden zu der feierlichen Amtseinführung in der Stadt erwartet. Geweiht wird der 57-Jährige vom Hamburger Erzbischof Stefan Heße, als Gäste erwartet werden etwa der frühere Bundespräsident Christian Wulff und Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil. Wilmer sagte der Deutschen Presse-Agentur, er verstehe sich im Dienst an allen Menschen, egal welchen Glaubens. Das Bistum Hildesheim ist flächenmäßig das drittgrößte in Deutschland.

Der aus dem Emsland stammende Ordenspriester Wilmer tritt die Nachfolge von Norbert Trelle an, der aus Altersgründen aus dem Bischofsamt ausschied. Zuletzt war Wilmer drei Jahre lang Generaloberer der weltweiten Ordensgemeinschaft der Herz-Jesu-Priester in Rom. Von 1998 bis 2007 leitete der Theologe und Historiker das Gymnasium Leoninum Handrup.