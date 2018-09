Heiner Wilmer ist neuer Hildesheimer Bischof

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hildesheim (dpa/lni) - Heiner Wilmer ist zum neuen Hildesheimer Bischof geweiht worden. Als der 57-Jährige am Samstag beim Festgottesdienst im Hildesheimer Dom erstmals auf dem monatelang unbesetzten Bischofsstuhl Platz nimmt, brandet Applaus auf. Zu den Gästen zählten der frühere Bundespräsident Christian Wulff und Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil. Geweiht wurde Wilmer vom Hamburger Erzbischof Stefan Heße. Er verstehe sich im Dienst an allen Menschen, egal welchen Glaubens, sagte Wilmer der Deutschen Presse-Agentur vorab. Der aus dem Emsland stammende Ordenspriester tritt die Nachfolge von Norbert Trelle an.