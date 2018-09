Bistümer informieren über Missbrauch Minderjähriger

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Osnabrück/Hildesheim (dpa/lni) - Parallel zur Vorstellung einer bundesweiten Missbrauchsstudie der katholischen Kirche informieren die Bistümer in Osnabrück und Hildesheim am Dienstag über Fälle in Niedersachsen. Benannt werden soll die Zahl junger Menschen, die nach den Ermittlungen im Auftrag der Kirche zwischen 1946 und 2014 Opfer von Missbrauch wurden. Außerdem soll die Zahl mutmaßlicher Täter aus den Reihen der Kirche genannt werden. Beide Bistümer wollen sich auch dazu äußern, wie die Aufarbeitung des Missbrauchsskandals in der katholischen Kirche weitergehen soll.

Die Bundesuntersuchung wird während der Herbstvollversammlung der katholischen Bischöfe in Fulda veröffentlicht. Wie vorab bekannt wurde, benennt die Studie 3677 Opfer von Kindesmissbrauch innerhalb der katholischen Kirche und mindestens 1670 mutmaßliche Täter für den Zeitraum von 1946 bis 2014. Der Missbrauch wurde laut der Studie im Ministrantendienst, beim Religionsunterricht oder in der Erstkommunions- oder Firmungsvorbereitung angebahnt.