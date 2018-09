Bischof ist nicht allein zu Haus

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hildesheim (dpa/lni) - Der neue Hildesheimer Bischof Heiner Wilmer hat nie allein gelebt - und wird das auch in Zukunft nicht tun müssen. "Ich bin überhaupt kein Single-Typ", sagte der 57-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. Der neue Bischof wuchs in einer Familie mit drei Generationen unter einem Dach auf und ging mit 19 Jahren ins Kloster. Jetzt ist er glücklich, dass er in dem weiträumigen Bischofshaus nicht allein ist.

Auf der Etage mit seinen drei Privaträumen leben auch vier Brüder der Ordensgemeinschaft der Canisianer. Das Morgengebet, die Heilige Messe und das Abendgebet feiern die fünf zusammen. Für das Mittagessen sorgt eine Hauswirtschafterin, am Wochenende wird selbst gekocht. "Man sieht sich auf dem Gang", sagte Wilmer. Zwischendurch sei Zeit für eine Tasse Kaffee und einen kleinen Schnack. "Salopp gesagt: Alle sind gut drauf und wir haben uns schon bestens hier zusammengefunden", sagte Wilmer.