Kirche fördert Flüchtlingsarbeit mit weiterer Millionensumme

Hannover (dpa/lni) - Die evangelische Landeskirche in Hannover stellt für die Flüchtlingsarbeit in den kommenden beiden Jahren vier Millionen Euro bereit. Das teilte der Präsident des Kirchenparlaments, Matthias Kannengießer, nach der Haushaltsvorstellung am Mittwoch mit. Seit 2015 hätte die Kirche bereits 16 Millionen Euro zur Unterstützung von Flüchtlingen ausgegeben. Zumeist ging es um Projekte in Niedersachsen, zudem wurden Christen in der Krisenregion in Syrien unterstützt. Bis 2020 rechnet die Kirche noch mit soliden Finanzen. Absehbar rückläufige Kirchensteuereinnahmen verlangen danach aber Sparanstrengungen.