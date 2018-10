Havliza will Einblick der Ermittler in Bistums-Akten

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Niedersachsens Justizministerin Barbara Havliza hat im Missbrauchs-Skandal in der katholischen Kirche gefordert, den Staatsanwaltschaften Einblick in Unterlagen der Bistümer zu gewähren. Sie erwarte von den Bistümern eine gute und konstruktive Zusammenarbeit mit der Justiz, sagte die CDU-Politikerin der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung" (Freitag). "Dies ist ein wichtiger Schritt zur umfassenden Aufklärung der im Raume stehenden Vorwürfe, was selbstverständlich Aufgabe der Justiz und nicht der Kirche ist."

Havliza bat die Generalstaatsanwaltschaften in Niedersachsen um Auskunft darüber, wie viele der von den Bistümern Hildesheim und Osnabrück genannten Missbrauchsfälle Gegenstand staatsanwaltschaftlicher Ermittlungen sind oder waren. Laut Justizministerium gehe aus der Missbrauchsstudie der Kirche hervor, dass nicht alle untersuchten Fälle den Staatsanwaltschaften in Niedersachsen bekannt seien, schrieb das Blatt.

In der bundesweiten Studie über sexuellen Missbrauch katholischer Kleriker an Kindern und Jugendlichen waren jahrzehntelange Verbrechen penibel dokumentiert worden. Zwischen 1946 und 2014 sollen mindestens 1670 katholische Geistliche 3677 meist männliche Minderjährige missbraucht haben. Der Leiter der Untersuchung, Harald Dreßing, hatte nach deren Veröffentlichung einen mangelnden Aufklärungswillen in weiten Teilen der Kirche beklagt. Laut Bistum Hildesheim seien die Archive bereits von einem unabhängigen Juristen ausgewertet worden.