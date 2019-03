Erbe will rechtlich gegen Schröder-Fenster vorgehen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Im Streit um das von Altkanzler Gerhard Schröder (74) finanzierte Kirchenfenster der Marktkirche in Hannover will der Erbe des Architekten juristische Schritte einleiten. "Die Entscheidung des Kirchenvorstandes kommt ja nicht überraschend und ich werde jetzt die zur Verfügung stehenden rechtlichen Maßnahmen ergreifen", sagte der Stiefsohn von Architekt Dieter Oesterlen, Georg Bissen, am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Bissen hat die Urheberrechte an der baulichen Gestaltung der Kirche und wehrte sich bis zuletzt gegen das Reformationsfenster.

Am Mittwoch hatte der Evangelisch-Lutherische Sprengel Hannover mitgeteilt, dass der Vorstand der Marktkirchengemeinde beschlossen habe, das 13 Meter hohe Kunstwerk einbauen zu lassen. Das Fenster wurde von Markus Lüpertz entworfen, der sich darin mit dem Leben Martin Luthers beschäftigt. Diskutiert wird der Entwurf unter anderem wegen fünf Fliegen, die symbolisch für das Böse stehen sollen.