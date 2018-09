Altkanzler Schröder will Kirchenfenster stiften

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Es soll ein besonderes Geschenk eines prominenten Stifters sein: Altkanzler Gerhard Schröder (SPD) will der Marktkirche in seiner Heimatstadt Hannover ein 13 Meter hohes Glasfenster schenken. Der Entwurf stammt von Malerstar Markus Lüpertz und setzt sich mit dem Reformator Martin Luther auseinander. Zu sehen sind unter anderem eine weiße Gestalt und fünf schwarze Fliegen. Die Kosten werden auf rund 100 000 Euro geschätzt. Die evangelische Kirche wollte das Fenster ursprünglich zu diesem Reformationstag am 31. Oktober einbauen, jedoch verzögert sich das Projekt.

Anfang Oktober werde es ein Gespräch mit dem Erben von Dieter Oesterlen geben, der den Wiederaufbau der Marktkirche nach dem Zweiten Weltkrieg als Architekt geprägt habe, sagte Landessuperintendentin Petra Bahr der Deutschen Presse-Agentur. Erst danach könne die zeitliche Planung fortgeführt werden. "Das Reformationsfenster von Lüpertz ist eine einmalige Gelegenheit für die Marktkirche und für Hannover insgesamt", betonte die Regionalbischöfin.