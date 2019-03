Umfrage: Fasten wird populärer

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Das Fasten wird laut einer neuen Umfrage in Deutschland populärer. Wie die DAK-Gesundheit in Hamburg mitteilte, sagten 63 Prozent der Befragten in einer repräsentativen Studie, sie hielten einen mehrwöchigen Verzicht auf ein bestimmtes Genussmittel oder Konsumgut für sinnvoll. Bei einer ähnlichen Umfrage des Forsa-Instituts im Jahr 2012 hatten sich nur 53 Prozent als Fastenbefürworter zu erkennen gegeben.

Für verzichtbar werden am ehesten Alkohol und Süßigkeiten gehalten. 73 Prozent der Fastenfans könnten mehrere Wochen ohne Bier und Wein leben, 67 Prozent ohne Schokolade und Bonbons. Die Bereitschaft zum Handy- und Computerfasten wuchs im Vergleich zur Vorjahresbefragung von 21 auf 29 Prozent, die zum Verzicht auf das Auto von 15 auf 20 Prozent. Die traditionelle Enthaltung beim Fleischverzehr könnten sich 46 Prozent der Befragten vorstellen.

Zu neuen Formen des Fastens ruft die Nordkirche für die Zeit zwischen Aschermittwoch und Ostern auf. Nach dem Klimafasten, bei dem Energie und Ressourcen geschont werden sollen, geht es nun um einen Verzicht auf Plastik. Unter dem Motto "Erde atme auf..., #plastikfasten - der Versuch einer Transformation" lade der Kirchenkreis Altholstein dazu ein, ein plastikfreies oder plastikreduziertes Leben auszuprobieren, teilte eine Kirchensprecherin mit.