Hamburger Nacht der Kirchen lockt über 80 000 Besucher an

Hamburg (dpa/lno) - Die Hamburger "Nacht der Kirchen" hat in diesem Jahr nach Angaben der Nordkirche 83 000 Besucher angelockt. Es sei das größte ökumenische Fest in Norddeutschland, teilte ein Sprecher des evangelisch-lutherischen Kirchenkreises Hamburg-Ost mit. 127 Kirchen verschiedener Konfessionen hatten am Samstagabend ihre Pforten geöffnet. Die Gemeinden boten den Besuchern ein Programm aus 685 Veranstaltungen. Das Motto lautete "einfach himmlisch".

"Dass sich in dieser Nacht so viele Menschen aufmachen, um sich emotional berühren zu lassen, das stimmt mich dankbar und froh", sagte die Pröpstin und Hauptpastorin von St. Katharinen, Ulrike Murmann. An der Eröffnungsveranstaltung hatte neben Bischöfin Kirsten Fehrs und Erzbischof Stefan Heße auch Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) teilgenommen.

Die Nordkirche hat in Hamburg nach eigenen Angaben rund 470 000 Mitglieder, das sind etwa 26 Prozent der Einwohner. Rund 184 000 Hamburger bekennen sich nach Angaben des Erzbistums zur katholischen Kirche, das sind etwa 10 Prozent der Bevölkerung.