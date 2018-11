Englische Kirche: Freundschaft wird Brexit überstehen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Mit einem Rückblick auf ihre mehr als 400 Jahre alte Tradition reagiert die Englische Kirche Hamburg auf den bevorstehenden Austritt Großbritanniens aus der EU. Bis zum Brexit-Stichtag am 29. März zeigt die Gemeinde in der anglikanischen Kirche am Zeughausmarkt eine Ausstellung zur Geschichte des 180 Jahre alten Gebäudes. Die Thomas-Becket-Kirche sei ein "sichtbares Beispiel für jahrhundertealte freundschaftliche Beziehungen zwischen Hamburg und Großbritannien", erklärte eine Sprecherin der Gemeinde und fügte hinzu: "Wir meinen, die Freundschaft hat Napoleon und zwei Weltkriege überstanden und wird auch einen Brexit überleben."

Das klassizistische Gebäude des deutsch-dänischen Architekten Ole Jørgen Schmidt wurde am 11. November 1838 geweiht. Die Vorläuferkirche stand in der Nähe der Hamburger Hauptkirche St. Katharinen. Der Bau durfte nach einem Freihandelsabkommen errichtet werden, das eine englische Tuchhändlerkompanie Anfang des 17. Jahrhunderts mit Hamburg geschlossen hatte. Die Ausstellung wird am Samstagabend eröffnet.