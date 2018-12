Bischöfin Fehrs betont integrative Kraft von Weihnachten

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - In ihrer Weihnachtsbotschaft hat die Hamburger Bischöfin Kirsten Fehrs die integrative Kraft des Christfestes über kulturelle und soziale Grenzen hinweg betont. Sie erlebe immer wieder, dass sich Einwanderer und Flüchtlinge von der Weihnachtsfreude anstecken ließen. Ganz spontan fänden sie einen Zugang zu der Botschaft des Festes, die nach den Worten der Bischöfin lautet: "Dass sich um ein neugeborenes Kind Menschen ganz unterschiedlicher Herkunft sammeln, Hirten ebenso wie Könige - und dies gleichberechtigt!"

Das Wunder dieser Geburt, das sich in den Weihnachtstraditionen widerspiegele, erreiche auch diejenigen, die mit dem christlichen Glauben nicht viel anfangen könnten. "Vielleicht ist Weihnachten sogar das integrativste Fest überhaupt, das wir haben", sagte die Bischöfin im Sprengel Hamburg und Lübeck.

Fehrs feiert an Heiligabend zunächst eine Andacht mit Obdachlosen in Hamburg, bei der das Evangelium in Deutsch und osteuropäischen Sprachen gelesen wird. Später predigt sie in der Christvesper im Michel. Am ersten Weihnachtstag wird sie zur Predigt im Lübecker Dom erwartet.