Künstlerin stellt Leidensweg von Jesus in XXL-Format nach

Halle (dpa/sa) - Zwölf große Bildtafeln mit Jesus Christus sind von Mittwoch (18.00 Uhr) an in Halle ausgestellt. Künstlerin Simone Runge habe auf einer Fläche von rund 21 Quadratmetern unter dem Titel "Beesener Kreuzweg" die Leidensgeschichte des Sohnes Gottes sichtbar gemacht und in die heutige Zeit übertragen, teilte der Kirchenkreis Halle-Saalkreis mit. Das großformatige Kunstwerk soll von Aschermittwoch bis Ostermontag im Kirchhof in Beesen, einer Ortslage im Süden von Halle, zu sehen sein. Jeden Mittwoch sollen zudem Konfirmanden der Gemeinde eine Andacht zu den einzelnen Stationen des Passionswegs halten.