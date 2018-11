Diakonie und Evangelische Kirche starten mit Spendensammlung

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Halle (dpa) - Die Evangelische Kirche und die Diakonie Mitteldeutschland beginnen am Freitag (16. November) mit ihrer Herbststraßensammlung. Rund 5000 ehrenamtliche Helfer werden in mehr als 3000 Gemeinden in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen um Spenden für die soziale Arbeit der Diakonie bitten. Das teilten Kirche und Verband am Donnerstag mit. Die Aktion endet am 28. November. "Soziale Arbeit braucht seit jeher das Engagement der Menschen vor Ort", sagte Diakonie-Chef Christoph Stolte. Viele Angebote seien ohne die Hilfe der Bürgerschaft gar nicht umsetzbar. Im vergangenen Jahr kamen rund 100 000 Euro an Spenden für Familien und Alleinerziehende, Soforthilfen für Menschen in Not und Projekte zur Armutsbekämpfung zusammen.