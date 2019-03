Synode der Nordkirche vor Abschluss

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Rostock-Warnemünde (dpa/mv) - Die Landessynode der Nordkirche geht am Samstag mit der Beratung über mehrere Kirchengesetze zu Ende. Nach der Wahl des neuen Bischofs im Sprengel Mecklenburg und Pommern am Freitag geht es am heutigen Abschlusstag unter anderem angesichts eines absehbaren Pastorenmangels bis zum Jahr 2030 um eine Neuregelung bei der Verteilung der Seelsorger im Gebiet der Nordkirche, um keine "weißen Flecken" entstehen zu lassen.

Nach Prognosen der Kirchenleitung gehen in den Jahren 2020 bis 2030 rund 900 der 1700 Pastoren in der Nordkirche in den Ruhestand. Zugleich sei nur mit etwa 300 neuen Pastoren zu rechnen. Dadurch werde die Zahl der Pastoren im Norden voraussichtlich auf 1100 bis zum Jahr 2030 sinken. Außerdem soll der Klimaschutzbericht der Nordkirche für das Jahr 2017 vorgestellt werden.

Am Freitag hatten die Synodalen den Rostocker Ökumene-Pastor Tilman Jeremias zum neuen Bischof im Sprengel Mecklenburg und Pommern der evangelischen Nordkirche gewählt. Der 52-Jährige erhielt bei der Wahl in Greifswald 79 Stimmen. Der zweite Kandidat Christian Behr, 1. Pfarrer an der Kreuzkirche Dresden und Superintendent des Kirchenbezirkes Dresden Mitte, bekam 64 Stimmen. Sieben der anwesenden 150 Mitglieder der Synode enthielten sich der Stimme.