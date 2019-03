Pastor Jeremias neuer Bischof in Mecklenburg und Pommern

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Greifswald (dpa) - Neuer Bischof im Sprengel Mecklenburg und Pommern der evangelischen Nordkirche ist der Rostocker Ökumene-Pastor Tilman Jeremias. Der 52-Jährige erhielt bei der Wahl am Freitag in Greifswald 79 Stimmen der Synodalen. Der zweite Kandidat Christian Behr, 1. Pfarrer an der Kreuzkirche Dresden und Superintendent des Kirchenbezirkes Dresden Mitte, bekam 64 Stimmen. Sieben der anwesenden 150 Mitglieder der Synode enthielten sich der Stimme. Greifswald ist der Sitz des Bischofs im Sprengel Mecklenburg und Pommern.