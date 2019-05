Bischof Abromeit besorgt über "Christozid" im Nahen Osten

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Greifswald (dpa/mv) - Der Bischof im Sprengel Mecklenburg und Pommern, Hans-Jürgen Abromeit, hat Kirchen und Politik aufgefordert, den christlichen Gemeinden in Nahost in ihrer schwierigen Lage zu helfen. In manchen Gebieten dort könne man längst von einem "Christozid" sprechen, sagte Abromeit am Donnerstag auf einer internationalen Fachtagung in Greifswald zum orientalischen Christentum. Die Kirchen in Europa und Amerika sollten Druck auf ihre Regierungen ausüben. Die Relevanz des Themas sei von den westlichen Regierungen bislang nicht erkannt worden, sagte der Bischof.

Mit Anschlägen auf Kirchengebäude, Morden an Gottesdienstbesuchern und Repräsentanten der Kirchen wie in Ägypten, Syrien und dem Irak sowie mit der Vertreibung von Familien habe eine lange Geschichte der Diskriminierung von Christen einen Höhepunkt und einen Scheidepunkt erreicht, führte Abromeit aus. "Hunderttausende von Christen haben in den letzten zwanzig Jahren ihre Heimat verlassen."

Mit einer radikalen Reduzierung des Christentums in seinen Ursprungsländern Palästina, Jordanien, Syrien, Irak und Ägypten verändere sich die Kultur dieser Region in gravierender Weise, sagte Abromeit. "Sie wäre im Hinblick auf ihren Wertekanon und ihr Menschenbild einseitig islamisch bis islamistisch ausgerichtet. Mit dem Christentum verschwände ein wichtiger Garant für Pluralismus in der Region und eine Brücke zum Westen."