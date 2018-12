Neu ernannter Bischof besucht Bistum Fulda

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Fulda (dpa/lhe) - Der neue Bischof Michael Gerber stattet dem Bistum Fulda heute einen ersten Besuch ab. Der bisherige Weihbischof im Erzbistum Freiburg wurde am 13. Dezember von Papst Franziskus zum neuen Oberhirten in Fulda ernannt. Gerber tritt die Nachfolge von Heinz Josef Algermissen (75) an, der in den Ruhestand gegangen war. Gerber wird mit 48 Jahren jüngster Bischof in der katholischen Kirche in Deutschland. In Fulda will er bei seinem ersten Besuch in neuer Funktion am Grab des Heiligen Bonifatius im Dom beten und den bischöflichen Segen spenden. Ein Termin für seine Amtseinführung im kommenden Jahr steht noch nicht fest.