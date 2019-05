Kirchenstreik-Aktion von Frauen beschäftigt Bistümer

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mainz/Fulda/Limburg (dpa/lhe) - Die Kirchenstreik-Aktion katholischer Frauen unter dem Motto "Maria 2.0" hat auch in den Bistümern in Hessen Resonanz gefunden. Der Mainzer BischofPeter Kohlgraf zeigt "Verständnis für die Fragen nach Weiheämtern für Frauen und dem Zölibat, die in der Aktion "Maria 2.0" angesprochen werden". Aber er fügt hinzu: "Allzu einfache Antworten auf komplizierte Fragen ... helfen uns nicht weiter".

Als Bischof müsse er bemüht sein, möglichst alle Gläubigen mitzunehmen. "Das erfordert die Mühen eines wirklichen Dialoges, wie wir ihn im synodalen Weg anstreben." Dort könnten sich auch die Teilnehmerinnen der Aktion "Maria 2.0" einbringen. Das Gebiet des Bistums liegt zu zwei Dritteln in Hessen.

In den beiden anderen Bistümern in Hessen spielen die Proteste bislang eine eher kleine Rolle. Das Bistum Limburg berichtete von Frauen einer Pfarrei in Frankfurt, die an dem Streik teilnehmen. Ein Statement von der Diözese gab es aber nicht zu der Aktion.

Vereinzelte Aktionen gab es auch in Nord- und Osthessen, wie die Frauen-Referentin im Bistum Fulda, Irene Ziegler, am Freitag sagte. Sie berichtete von Veranstaltungen in dieser Woche in Kassel und einer Podiumsdiskussion, bei der die Mitstreiterin viel Unterstützung erfahren hätten. Weitergehen soll es bereits am Samstag mit einer Aktion in Poppenhausen in der Rhön.

Für die Frauen in der Katholischen Frauen-Gemeinschaft Deutschlands seien die Proteste gut und wichtig. "Wir diskutieren schließlich seit Jahrzehnten über die Beteiligung der Frauen in der katholischen Kirche. Streikaktionen leisten einen wichtigen Beitrag, um auf die Probleme aufmerksam zu machen", erklärte Ziegler.

Die Bistumsleitung in Fulda kommentierte die Streikaktionen nicht weiter. Ein Sprecher sagte lediglich: "Bischof (Michael) Gerber hatte sich bereits vergangene Woche in einem Brief an die vor Ort Verantwortlichen gewandt mit dem Anliegen, über die Initiative ins Gespräch zu kommen."