Katholische Kirche: Ergebnisse aus Missbrauchsstudie

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Fulda/Limburg (dpa/lhe) - Die Bistümer in Hessen wollen sich heute zum Ausmaß des sexuellen Missbrauchs unter dem Dach der katholischen Kirche äußern. In Limburg und Fulda wollen Vertreter der Bistümer regionale Einzelheiten aus einer großen, bundesweiten Studie benennen. Auch das auf hessischem Gebiet liegende Bistum Mainz hat eine Stellungnahme angekündigt.

Zuvor wollen die katholischen Bischöfe am Mittag bei ihrer Herbst-Vollversammlung in Fulda die lange erwartete Studie zum Ausmaß des sexuellen Missbrauchs in der Kirche vorstellen. Bei einem Pressegespräch wollen Vertreter der Deutschen Bischofskonferenz und an der Untersuchung beteiligte Wissenschaftler zu der Studie Rede und Antwort stehen. Die wichtigsten Ergebnisse waren bereits im Vorfeld bekannt geworden: Demnach sollen zwischen 1946 und 2014 insgesamt 1670 katholische Kleriker 3677 meist männliche Minderjährige sexuell missbraucht haben.

Kritiker bemängeln allerdings, das tatsächliche Ausmaß des Missbrauchs in der Kirche sei in der Studie nicht annähernd abgebildet, da den Autoren beispielsweise kein Zugang zu Originaldokumenten in den Kirchenarchiven eingeräumt worden sei. Es fehlten Aussagen von Opfern, auch habe es keine Zeugenvernehmungen gegeben, teils seien Akten sogar im Vorfeld der Untersuchung vernichtet worden. Zudem seien die zahlreichen Ordensgemeinschaften für die Studie nicht auf Missbrauchsfälle untersucht worden.