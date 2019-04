Bischof: Notre-Dame-Brand wird lange in Erinnerung bleiben

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Fulda (dpa/lhe) - Der neue Fuldaer Bischof Michael Gerber hat in seiner Osterpredigt den verheerenden Kirchenbrand in Paris in den Fokus gerückt. Der Anblick der brennenden Kathedrale von Notre-Dame habe weltweite Betroffenheit ausgelöst, sagte der Ende März ins Amt eingeführte Oberhirte am Sonntag. "Es sind Bilder, die wir so schnell nicht vergessen, Bilder, die viele Menschen wohl auch noch Jahre später im Rückblick mit diesem Jahr 2019 verbinden werden."

Gerber sagte, für manch einen Menschen sei die Kathedrale mit persönlichen und wertvollen Erfahrungen verbunden. Anderen werde bewusst, dass Notre-Dame für "ein wertvolles Stück europäischer Kulturgeschichte" stehe. "Und für wieder andere mögen sich in diesen Bildern auch viele der unzähligen Dramen spiegeln, die derzeit unseren Globus prägen: Da kann die ungeheure Dynamik des Feuers, das in Minuten den ganzen Dachstuhl ergreift, erinnern an den Flächenbrand, den so mancher Konflikt etwa in Afrika oder im Nahen Osten entfacht hat."

Gerber verglich in seiner Predigt weiter: Die rußgeschwärzten Fenster des Gotteshauses erinnerten an die Perspektivlosigkeit vieler Menschen nach einem Schicksalsschlag und das eingestürzte Dach in der Vierung an "die Schutzlosigkeit, der Menschen immer wieder durch verschiedene Arten von Gewalt ausgeliefert sind". In dieser Woche hätten bei aller Verschiedenheit Menschen unterschiedlicher Kulturen und Weltanschauungen erlebt, dass ihre Blicke in die gleiche Richtung wiesen, auf jene Ereignisse in Paris.