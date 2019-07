Bischof Gerber: Kirche muss mehr für junge Erwachsene tun

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Fulda (dpa/lhe) - Die katholische Kirche in Deutschland erreicht nach Ansicht des Fuldaer Bischofs Michael Gerber mit ihrer Botschaft zu wenig die Zielgruppe der jungen Erwachsenen. "In der Jugendarbeit und für die Familien machen wir in Deutschland sehr gute Angebote. Doch dazwischen klafft eine Lücke. Mich beschäftigt die Frage: Wie können wir diese jungen Menschen für die Kirche begeistern", sagte Gerber, der am 9. Juli 100 Tage im Amt ist, der Deutschen Presse-Agentur. "Die Menschen müssen spüren, dass die Kirche und der Glaube Relevanz besitzt für ihr Leben."

Um junge Menschen adäquat ansprechen zu können, müsse die Kirche mehr leisten als bisher. "Wir brauchen als Kirche auch Antworten auf die Fragen dieser Zeit. Da geht es etwa um Klimawandel, Extremismus und den Populismus in der Politik. Wir stehen vor großen Herausforderungen: Die Zeiten werden für die Kirche und die Gesellschaft nicht ruhiger." Gerber betonte aber, dass politische Parteien und selbst Sportverbände und -vereine vor ähnlichen Problemen stünden. Auch an diese Institutionen wollten sich immer weniger Menschen binden. "Wir müssen aber zeigen, dass es Menschen auch etwas gibt, wenn sie sich zum Beispiel ehrenamtlich engagieren."

Michael Gerber, einst Hochschulseelsorger in Freiburg, wurde am 31. März als neuer Fuldaer Bischof in sein Amt eingeführt. Der 49-Jährige ist der jüngste leitende Bischof der katholischen Kirche in Deutschland.