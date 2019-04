Bischof Gerber: Glaube von todkranker Mutter war prägend

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Fulda (dpa/lhe) - Die Tapferkeit seiner todkranken Mutter und ihr Glaube haben den Fuldaer Bischof Michael Gerber in seiner Jugend stark geprägt. Als er 16 Jahre alt war, sei eine schwere Gelenkerkrankung (Polyarthritis) bei ihr aufgetreten. Zahlreiche Gelenke seien bei Krankenhaus-Aufenthalten durch Metallgelenke ersetzt worden - "eine sehr schmerzhafte Krankheit". Doch sie sei zur Verwunderung der Ärzte immer sehr ruhig mit den Operationen umgegangen, "weil sie wusste, dass Menschen für sie beten", sagte Gerber am Donnerstagabend bei der Gesprächsveranstaltung "Talk am Dom" in Fulda. Es habe ihn stark beeindruckt, "was es bedeuten kann, wenn man gut vernetzt ist".

Gerbers Mutter sei vor 18 Jahren gestorben. "Das war sehr schmerzvoll, aber für sie dann auch eine Erlösung", sagte Gerber. Was ihn dabei beeindruckt habe, sei die Erfahrung gewesen, "dass der Glaube wirklich einen Menschen trägt. Ich bewundere auch meinen Vater, wie er damit umgeht, dass er seit 18 Jahren Witwer ist und sich nicht hat hängenlassen."

Bereichert von dieser Erfahrung sagte Gerber mit Blick auf die Gegenwart: "Die große Herausforderung für uns als Kirche ist: Wie prägen wir eine Qualität an Beziehung, dass Menschen wissen, dass sie nicht allein sind." Und dass es Menschen um sie herum gebe, die sie "auf ihre Weise mittragen, so gut sie es können".

Gerber (49) wurde am Sonntag als Deutschlands jüngster Ortsbischof der katholischen Kirche in sein Amt eingeführt. 400 Besucher verfolgten das von Moderator Klaus Depta geführte Interview im Fürstensaal des Fuldaer Stadtschlosses. Wegen der großen Nachfrage wurde die Veranstaltung extra in einer größere Lokalität verlegt.