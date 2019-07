Auch Bistümer im Land verlieren weiter Mitglieder

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bonn (dpa/lrs) - Der Mitgliederschwund bei der katholischen Kirche hält auch in Rheinland-Pfalz an. Nach den neuen Zahlen der Deutschen Bischofskonferenz lebten im Jahr 2018 rund 1,65 Millionen Katholiken in dem Bundesland. Ein Jahr davor hatte die katholische Kirche in Rheinland-Pfalz noch etwa 1,67 Millionen Mitglieder gezählt. Die Zahl der Gläubigen sinkt seit Jahren, unter anderem wegen der Bevölkerungsentwicklung, aber auch wegen Kirchenaustritten.

Ganz oder teilweise auf rheinland-pfälzischem Gebiet liegen die Bistümer Trier, Speyer, Mainz und Limburg. Bundesweit ging die Zahl der Katholiken im Jahr 2018 um gut 300 000 auf 23 Millionen zurück.