Amtseinführung für neuen Fuldaer Bischof

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Fulda (dpa/lhe) - Dreieinhalb Monate nach seiner Ernennung durch Papst Franziskus wird der neue Fuldaer Bischof Michael Gerber heute in sein Amt eingeführt. Die Zeremonie leitet als Metropolit der Kirchenprovinz der Paderborner Erzbischof Hans-Josef Becker. Mit dabei sein wird auch der Apostolische Nuntius, Erzbischof Nikola Eterović, als Vertreter des Heiligen Stuhls. Grußworte sprechen sollen der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Reinhard Marx, der Landesbischof der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck, Martin Hein, sowie Hessens Kultusminister Alexander Lorz (CDU).

Gerber ist mit 49 Jahren der jüngste katholische Diözesanbischof in Deutschland. Er war zuvor fünfeinhalb Jahre im Erzbistum Freiburg als Weihbischof tätig. Der Schwarzwälder tritt die Nachfolge von Heinz Josef Algermissen an, der 17 Jahre Bischof von Fulda war. 2018 hatte er pflichtgemäß wegen erreichter Altersgrenze mit 75 Jahren sein Rücktrittsgesuch eingereicht. Gerber wurde am 13. Dezember von Papst Franziskus nach Wahl durch das Fuldaer Domkapitel zum Bischof von Fulda ernannt. Weil Gerber bereits Weihbischof ist, gibt es am Sonntag keine Bischofsweihe, sondern lediglich eine Einführung in sein Amt als Diözesanbischof.

Das Bistum rechnet mit großem Zuschauerinteresse: Es werden mehr als 1200 Besucher im Dom und rundherum erwartet. Die Amtseinführung wird auf Leinwände vor das Gotteshaus und in die Stadtpfarrkirche übertragen. Der Hessische Rundfunk überträgt live im Fernsehen.