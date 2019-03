Amtseinführung des neues Fuldaer Bischofs live im Fernsehen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Fulda (dpa/lhe) - Die Amtseinführung des neuen Fuldaer Bischofs Michael Gerber wird live im Fernsehen zu sehen sein. Am kommenden Sonntag (31. März) überträgt der Hessische Rundfunk (HR) das festliche Pontifikalamt aus dem Fuldaer Dom, wie der Sender am Dienstag mitteilte. Die Sendung beginnt um 14.45 Uhr mit den Vorbereitungen, die Amtseinführung findet ab 15 Uhr statt.

Der 49 Jahre alte Gerber war am 13. Dezember 2018 von Papst Franziskus zum neuen Fuldaer Bischof ernannt worden. Der Geistliche, der aus dem Erzbistum Freiburg kommt, wurde damit zum jüngsten Bischof der katholischen Kirche in Deutschland. Er trat damit die Nachfolge von Heinz Josef Algermissen (75) an, der nach 17 Jahren an der Bistumsspitze in den Ruhestand gegangen war. Zu der Amtseinführung werden laut HR mehr als Tausend Gäste erwartet.