Erzbischof äußert sich zu Lehren aus Missbrauchsskandal

Freiburg (dpa/lsw) - Nach dem jahrzehntelangen sexuellen Missbrauch von Kindern und Jugendlichen in der katholischen Kirche äußert sich der Freiburger Erzbischof Stephan Burger am heutigen Freitag zu möglichen Lehren und Konsequenzen. Im Gespräch sind nach Angaben der Erzdiözese unter anderem der Ausbau der Präventionsarbeit und Hilfsangebote für Betroffene. Ziel sei es, erneuten Missbrauch in der Kirche zu verhindern. Nach Bekanntwerden des Missbrauchsskandals hatte Burger die Opfer um Vergebung gebeten. Freiburg ist mit rund 1,9 Millionen Katholiken eine der größten Diözesen in Deutschland.

Eine am Dienstag von der Deutschen Bischofskonferenz vorgestellte Studie hatte den massiven sexuellen Missbrauch von Kindern und Jugendlichen durch katholische Kleriker in den vergangenen Jahrzehnten detailliert belegt. Zwischen 1946 und 2014 sollen demnach mindestens 1670 katholische Kleriker 3677 meist männliche Minderjährige missbraucht haben. Die Strukturen der katholischen Kirche könnten Missbrauchsfälle auch heute noch begünstigen, kritisierten die mit der Studie beauftragten Wissenschaftler.