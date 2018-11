Lösung im Fall Wucherpfennig: Vatikan erteilt Lehrerlaubnis

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Rom (dpa) - Der liberale Rektor der Jesuitenhochschule Sankt Georgen in Frankfurt, Ansgar Wucherpfennig, hat nach wochenlangen Diskussionen nun doch die Unbedenklichkeitserklärung des Vatikans bekommen. Diese sogenannte "Nihil obstat" habe die Bildungskongregation in Rom jetzt erteilt, teilte die Deutsche Provinz der Jesuiten am Donnerstag in München mit. Wucherpfennig habe eine Erklärung abgegeben, in der er betonte, dass er "als Ordensmann und Priester dem authentischen Lehramt der Kirche verpflichtet sei".

Der Fall hatte in Deutschland für Debatten gesorgt: Wegen liberaler Äußerungen in einem Interview zu Homosexualität und Frauen in der Kirche hatte der Vatikan Wucherpfennig bisher die notwendige Lehrerlaubnis nicht ausgestellt.