Sanierungsstart für Hauptportal am Erfurter Dom

Erfurt (dpa/th) - Mit dem Abtransport dreier Skulpturen hat die Sanierung des Erfurter Mariendoms begonnen. Wind und Wetter, aber auch die Zeit und Umwelteinflüsse haben ihre Spuren an den insgesamt 36 Sandsteinfiguren und an den mächtigen Ziergiebeln hinterlassen, wie das Bistum am Montag mitteilte.

Die drei mit einem Kran abmontierten Skulpturen werden zunächst stellvertretend für die anderen untersucht. Sobald das genaue Schadensbild bekannt ist, erstellen Restauratoren ein Sanierungskonzept, das auf die übrigen Figuren anzuwenden ist. "Wir hoffen, dass die anderen Figuren dann vor Ort saniert werden können", sagte Domprobst, Weihbischof Reinhard Hauke.

Die Arbeiten am Portal sollen nach bisheriger Planung im Frühjahr 2021 abgeschlossen werden. Bisher schätzt das Bistum die Kosten für die Sanierung des gesamten Portals auf 1,6 Millionen Euro. Weihbischof Hauke hat bereits eine Spendenaktion speziell für die Skulpturen gestartet. Wie notwendig die Sanierung ist, zeigte sich bereits im vergangenen Jahr, als Fragmente herabgefallen waren. Seitdem hatte das Bistum eine Schleuse zum Ostportaleingang hin errichten lassen, damit Besucher sicher die Kirche betreten können.

Jährlich besuchen nach Bistumsangaben etwa 500 000 Menschen die Kirche. Das Gebäude kann aktuell auch während er Sanierungsarbeiten besichtigt werden. Auch Gottesdienste werden gefeiert.