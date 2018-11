Katholische Christen begehen Allerheiligen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Heiligenstadt (dpa/th) - Die katholischen Christen in Thüringen begehen am Donnerstag Allerheiligen als kirchlichen Feiertag. Mit Messen und Gräbersegnungen gedenken sie vor allem im Eichsfeld, in der Rhön und am Bischofssitz Erfurt der Heiligen. Allerheiligen ist im Freistaat im Gegensatz zum Reformationstag der evangelischen Kirche kein gesetzlicher Feiertag.

Zum katholischen Glauben bekennen sich nach Kirchenangaben etwa 166 000 Thüringer. Die Zahl verteilt sich auf drei Bistümer; die meisten Katholiken leben im Bistum Erfurt. Teile Ost- und Westthüringens gehören zu den Bistümern Dresden-Meißen beziehungsweise Fulda.

Allerheiligen drückt die Zuversicht aus, dass viele Menschen nach ihrem Tod in der Gemeinschaft mit Gott sind und deshalb Heilige genannt werden können. Allerheiligen wird von europäischen Christen seit dem 9. Jahrhundert am 1. November gefeiert.