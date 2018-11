Forschungsprojekt zur Christen-Diskriminierung gescheitert

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Ein Forschungsprojekt zur Diskriminierung von Thüringer Christen in der DDR ist nach Angaben der katholischen und evangelischen Kirche gescheitert. Die Finanzierung des Vorhabens über ein Thüringer Förderprogramm sei jetzt von der Aufbaubank des Landes abgelehnt worden, teilten die Kirchen am Sonntag in Erfurt in einer gemeinsamen Erklärung mit. Der katholische Erfurter Bischof Ulrich Neymeyr und die Landesbischöfin der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland, Ilse Junkermann, äußerten sich enttäuscht. Sie bedauerten diese Entscheidung.